Mihaela Radulescu a recunoscut! Cum isi racola clientii inainte de a fi celebra

Mihaela Radulescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihaela Radulescu este una dintre cele mai cunoscute vedete din Romania. Putini insa sunt cei care cunosc meseria pe care o practica inainte sa ajunga celebra. In afara de cariera in televiziune, Mihaela a mai lucrat ca instructor de gimnastica aerobica, dar a avut si meserii serioase. Cate mii de euro au primit la Ferma pentru sex si despartiri dramatice Ea a marturisit ca a practicat taximetria in vremea studentiei. Mai precis, in perioada in care studia la I.E.F.S. Pentru a se putea descurca, Mihaela isi lua Oltcitul si iesea la plimbare prin Regie, unde aborda personal doar batrani si femei. Vedeta a marturisit ca nu a avut actele necesare pentru a practica meseria de taximetrist inainte de 1 ...