Mihaela s-a casatorit cu barbatul vietii sale. Si-a dat seama ce hram poarta, de fapt, cand s-a intalnit cu sora ei in mall

mihaela

Mihaela s-a casatorit cu barbatul vietii sale, recent iesita dintr-o relatie complicata, in care a avut mult de suferit. Fostul ei sot era foarte agresiv cu ea si nu credea niciodata ca va mai exista vreun barbat care sa ii merite atentia. Lucrurile s-au schimbat cand l-a intalnit pe Ionut, un tip de aceeasi varsta cu ea, 33 de ani, omul care a facut-o sa nu ii mai fie frica de barbati.

Mihaela a crezut ca Ionut e barbatul perfect, dar…

Cu Ionut si-a facut o familie frumoasa, doi copii impreuna plus o casa ridicata de la zero la tara, acolo unde s-au retras pentru a trai in liniste. Odata cu trecerea timpului, femeia a rupt in mod natural legatura cu o parte a familiei, caci multe dintre rudenii au considerat-o fitoasa, ba chiar una din verisoare i-au spus ca de cand a pus mana pe un barbat bun i-a uitat pe toti.

Nici pomeneala! In ultimii doi ani, intr-adevar Mihaela s-a ocupat mai mult de familia ei si a comunicat mai rar cu parintii si cu fratii, insa le-a scris tot timpul, ba pe Facebook, ba pe Whatsapp. Uneori au raspuns, alteori nu. L-a contactat de multe ori inclusiv pe cumnatul ei pentru a afla de ce familia o ignora. Totul s-a schimbat cand s-a intalnit, intamplator, cu sora ei in mall-ul din oras, dupa cum povesteste chiar ea.

„Am descoperit ca toate persoanele din familia mea sunt in lista mea de block”

„Nu-mi vine sa cred ce a putut sa imi spuna sora-mea! Cand am vazut-o, am fugit spre ea sa o pup si sa o imbratisez, caci nu o mai vazusem de mult, dar ea m-a ignorat si chiar mi-a reprosat niste chestii de am ramas efectiv masca! Am aflat ca sora mea nu a primit niciun SMS din cele pe care i le-am trimis si mi-a zis ca am blocat-o pe Facebook. De fapt, am descoperit apoi ca mai toate persoanele din familia mea sunt in lista mea de block. Niciodata nu mi-a trecut prin cap sa ma uit acolo, dar atunci am inteles totul”, povesteste Mihaela.

