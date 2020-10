Mihaela Scrieciu, candidat PNL Constanta la parlamentare: Am fost confirmata cu SARS-CoV-2“

„Îmi pare rău că nu am putut să-i însoțesc pe colegii mei astăzi la depunerea candidaturilor pentru alegerile parlamentare, însă din păcate vă informez cu regret că atât eu, cât și fiul meu cel mic (13 ani), am fost confirmați pozitiv cu virsul SARS-CoV-2.



Amândoi avem simptome.



Eu am dureri de cap și secreții nazale, însă copilul are și febră.



Am informat instituțiile abilitate și toate persoanele cu care am intrat în contact în ultimele zile, am luat legătura cu un medic și, în prezent, suntem în izolare la domiciliu.



Încă de la debutul pandemiei am respectat toate regulile de protecție și distanțare socială, însă la acest moment nu știm cum am contactat virusul.