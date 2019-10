Mihaela Tatu a divortat de sotul ei. „L-am intrebat daca-mi poate spune Te iubesc”. Raspunsul a facut-o sa renunte la 15 ani de casnicie

Mihaela Tatu a fost multi ani prezenta pe micul ecran al telespectatorilor, vedeta a prezentat doua emisiuni celebre. „Viata Bate filmul” la Pro Tv si emisiunea pentru femei de la Acasa TV, „De 3 ori femeie”.Inca de atunci s-a remarcat printr-un stil unic si a incercat sa iasa mult in evidenta. Are o fiica, Ioana si a fost casatorita timp de 15 ani cu tata fetei sale.

Intrebata intr-un interviu de ce s-a casatorit atat de tanara, Mihaela Tatu a raspuns sincer:

„Sunt nascuta in 1963, ceea ce inseamna ca la 24 de ani maximum trebuia sa fiu casatorita, la 30 de ani m-ar mai fi maritat babele. Cu varsta asta sigur aveai o hiba. Asa cereau vremurile, ce vrei?! Intre 21 de ani si 23 se maritau toate fetele. Acum am 56 de ani, multumesc, la fel!”, a declarat Mihaela Tatu pentru life.ro.”

A divortat pentru ca n-a putut sa-i spuna „Te iubesc”

Tatu spune ca sotul sau a fost foarte traditionalist, iar cand a ales drumul radioului, familia sa a fost socata, lucra la acea vreme pe un post de contabila intr-o uzina. Familia sa a fost speriata sa auda ca se intreapta spre radio.

“Cand am plecat din uzina, unde eram contabila si m-am angajat la un radio particular, au innebunit toti ai mei. Aveam 26 de ani. „Sa pleci tu de la serviciul ala caldut! Ce e aia post de radio, ce inseamna particular?”. Tatal Ioanei, crescut intr-o familie traditionalista, nu a inteles nimic din plecarea mea din uzina”

Dupa ani de casnicie, Mihaela Tatu a ajuns la momentul in care se simte singura in relatia sa, iar atunci raspunsul oferit de sotul ei la intrebarea care o macina a fost decisiv, a hotarat sa divorteze si i-a fost usor ca a fost sustinuta de fiica sa, Ioana.

“De ce am facut-o? Mi-au placut intotdeauna inceputurile. Iar atunci am prins curaj sa ma desprind. Revolutia din 1989, sau ce o fi fost ea, a fost pentru mine gura de aer. Am vrut sa dau la Teatru, tatal Ioanei nu a zis nu, dar nu a mai vorbit cu mine. Nimic. M-am uitat in ochii lui, l-am intrebat daca poate spune „te iubesc”, nu a putut, asa ca am ales sa mergem mai departe. Nu am zis nimic. Ioana avea 16 ani si i s-a parut o idee foarte buna sa divortam. Si tot la ce am tinut a fost sa salvam relatia de prietenie”, potrivit kfetele.ro

Mihela Tatu este in prezent speaker motivational, acum cativa ani a plecat intr-o calatorie de regasirea sufletului alaturi de fiica sa Ioana.

