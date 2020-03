Mihai Bobonete, mesaj exploziv dupa ce s-a instituit starea de urgenta: „La noi, domnul presedinte zici ca a anuntat Rusaliile! Stati in case”

Presedintele Klaus Iohannis a decretat starea de urgenta pe teritoriul Romaniei – pentru 30 de zile -, in conditiile in care pericolul infectiei cu noul coronavirus este din ce in ce mai mare. Oamenii au fost sfatuiti sa ramana, pe cat posibil, in case, limitand deplasarile, iar masuri radicale urmeaza a fi luate de autoritati in functie de evolutia evenimentelor.

Mihai Bobonete nu putea treaca indiferent peste o astfel de situatie alarmanta, fiind conectat, la randul sau, la tot ceea ce se intampla – in Romania si in alte tari – in aceasta perioada. Dar actorul ”l-a luat la ochi” chiar pe Klaus Iohannis, fiind de parere ca momentele in care acesta a decretat starea de urgenta nu au fost abordate corespunzator. Spre deosebire de alte meleaguri, spune Mihai Bobonete, Klaus Iohannis parca ar fi anuntat… Rusaliile, nu o stare de urgenta.

”Peste tot pe unde s-a intrat in carantina, discursurile presedintilor de stat au fost grave, au fost bine gandite in asa fel incat sa releve gravitatea situatiei, dar sa nu provoace panica, au fost mobilizatoare, serioase si sincere… la noi… La noi zici ca anunta Rusaliile Mr. President, nu Starea de Urgenta, iar in conferinta de presa, aia de doua ore, de la Vila Lake, m-am gandit tot timpul ca Nea First’ul era in pantaloni scurti de la brau in jos. STATI IN CASE!!! NU IESITI PE STRADA!!! STATI IN CASE!!! URMEAZA UN VAL URIAS DE IMBOLNAVIRI!!! STATI IN CASA!!!”, a fost mesajul postat de Mihai Bobonete pe pagina sa de socializare.

Mihai Bobonete: ”Nu murim, nu disparem”

Si Mihai Bobonete ramane in casa, asa cum este normal in aceasta perioada medicala dificila, si spune ca astfel va fi mai mult timp alaturi de familie. Insa actorul atrage si atentia ca nimeni nu trebuie sa intre in panica, fiind nevoie de intelepciune pentru a gestiona o astfel de situatie. ”Sa fim intelepti”, a transmis Mihai Bobonete.

“O sa ma bucur de izolare asa cum trebuia demult sa ma bucur de stat cu familia. E o perioada, in care, daca lasam panica sa nu ne intunece mintea si ne bazam doar pe realitate si intelepciune, putem profita de acest rau care ni se intampla si o sa ne reevaluam timpul, sa ne gandim ce e cu adevarat important in viata noastra si ce este timpul in esenta lui. Nu murim, nu disparem, nu e totul gata, e doar o lupta pe care o purtam de la existenta noastra pe pamant si mult de acum in viitor. Fiti lucizi, ganditi corect si bucurati-va de ceea ce aveti aproape! Am inceput perioada de izolare cu o sedinta de makeup, copiii m-au pregatit sa fiu frumos urmatoarele doua saptamani. Hai sa fim intelepti si sa facem ceea ce trebuie facut sa nu deranjam pe nimeni si sa ne fie bine! Ma retrag putin, dar, promit sa revin curand. Seara faina sa aveti!”, a scris actorul in mediul online.

Daca ti-a placut articolul, te asteptam si pe pagina de Facebook.