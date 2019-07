Mihai Bobonete, prins de furtuna din Halkidiki. „In ultima secunda ne-am ridicat si ne-am adapostit”

Actorul Mihai Bobonete a fost prins in Grecia de furtuna care a facut ravagii in regiunea Halkidiki.

Actorul a povestit prin ce a trecut pe contul sau de Facebook.

„Ce sa va mai spui?

Nenorocire, asa ceva am mai vazut cu ochii mei, la Facaieni prin 2000 si putin, cand impreuna cu finul meu, am fost luati pe sus de prima tornada facuta publica de pe la noi.

Aici in Grecia am fost la un pas sa o mierlim, pentru ca tot insistam sa stam pe terasuca aia si sa vedem ce se aude ca un suierat asa… In ultima secunda ne-am ridicat si ne-am adapostit.

Horror a fos, vant cu peste 120km/h, ploaie extrema, copacii cazuti, acoperisuri smulse, garduri cazute, masini luate pe sus, plaja nici nu zici ca a fost…

Acum suntem bine, sa speram ca nu se intoarce. Continuam… , a scris actorul.

O furtuna puternica a afectat aseara nordul Greciei (regiunea Halkidiki), in urma careia si-au pierdut viata sase turisti, intre care doi romani. Au fost semnalate fenomene meteo extreme, vant foarte puternic, ploaie si grindina, care au distrus cladiri, au rupt copaci din radacina si chiar au maturat rulote.

