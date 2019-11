Mihai Bobonete, replici acide la adresa Amaliei Nastase: „E vai mama ei. Ii cam placea sunculita, iar acum…”

Fosta sotie a lui Ilie Nastase a fost luata ”la tinta” de Mihai Bobonete, acesta facand trimiteri la perioada in care aceasta manca ”de ti se facea pofta”. Stilul inconfundabil al lui Bobonete este recunoscut, de altfel, acesta fiind ”fara mila” in momentul in care declanseaza un atac ironic la adresa cuiva.

Dar Amalia si Bobonete sunt foarte buni prieteni, motiv pentru care ”atacul” nu a fost altceva decat o gluma apreciata la justa valoare. Mihai a rememorat vremurile in care Amalia bea, fuma si manca, spunand ca acum este ”bantuita de altcineva”.

„Doamna Amalia este o fosta prietena de-a mea, grasa, pufoasa, ii cam placea sunculita. Acum e bantuita de altcineva care i-a adus corpul slab inapoi, e una care nu mai bea, nu mai fumeaza, e vai mama ei, bea numai prafuri. E vai Amalia, mie imi placea doamna Amalia, aia de mancai langa ea si ti se facea si tie pofta”, a declarat Mihai Bobonete.

”Eu realizam ca nu mai intram in haine, stiam ca sunt grasa”

Amalia Nastase a declarat ca a slabit nu mai putin de 32 de kilograme, recunoscand ca a trecut printr-o perioada dificila atunci cand si-a dat seama ca nu mai ”intra” in haine.

„Am slabit 32 de kilograme, am facut o cura de slabire anul acesta. Eu am tinut tot timpul diete, dar nu oscilam atat de mult cum am facut-o in ultimii patru ani. Nu mi-a fost pofta de absolut nimic, sper sa nu se mai pun inapoi pentru ca stiu prin ce am trecut ca sa le pierd. Am avut noroc ca nu a trebuit sa-mi tai pieile, se putea duce totul la vale. Eu realizam ca nu mai intram in haine, stiam ca sunt grasa, m-am intalnit cu medicul estetician si i-am spus sa ma taie. Am zis ca nu-mi tai stomacul, asa ca am hotarat sa tin o dieta. Nu e o fericire sa tragi dupa tine 32 de kilograme”, a declarat Amalia Nastase in timpul emisiunii Star Matinal.

