Mihai Chirica: Cateva intrebari „ciudate” pentru doamna prim-ministru Viorica Vasilica Dancila

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Primarul municipiului Iasi, Mihai Chirica, lanseaza o serie de intrebari legate de vizita premierului Viorica Dancila Ia Iasi. Intr-o postare publicata pe o retea de socializare, primarul Iasului are intrebari legate de scopul principal al vizitei premierului la Iasi. '' Nu cunosc exact scopul principal al vizitei domniei voastre in Capitala Moldovei, dar sper ca ati venit si pentru a va lua adio de la votul iesenilor si al modovenilor, in general. Cu pasi repezi, mandatul de premier se indreapta spre un final falimentar. Lasati in urma un Iasi si o Moldova de care v-ati batut permanent joc. Unde este autostrada promisa si votata in Parlament, doamna prim-ministru? Unde este soseaua de centura? Dar Spitalul Regional de U ...