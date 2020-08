Mihai Chirica, dupa ce a lasat PSD pentru PNL: 'Am dreptul sa-mi aleg mireasa potrivita. Eu am explodat in PSD. Cred ca am fost singurul kamikaze'

Primarul Iaşiului, Mihai Chirica, a declarat, miercuri, în cadrul unei conferinţe de presă, că din punctul său de vedere nu este traseist politic întrucât nu a plecat din PSD, ci a fost exclus, iar despre recenta sa intrare în PNL el a subliniat că are dreptul să-şi aleagă "mireasa potrivită".

"Ştiu că doare că nu sunt în PLUS sau USR sau nu ştiu unde. M-am dus în PNL pentru că a fost un act de voinţă. Eram necăsătorit. Am dreptul să-mi aleg mireasa pe care o consider potrivită. Acea mireasă a fost PNL. Am ales, m-a acceptat şi m-am căsătorit cu ea pe data de 7 martie 2020, imediat după comemorarea cutremurului din 4 martie 1977. Aceasta e alegerea mea, şi mi-o asum, şi nimeni nu poate să mi-o conteste. M-am căsătorit cu partidul cu care am vrut eu", a răspuns primarul Mihai Chirica jurnaliştilor atunci când a fost întrebat despre criticile aduse de copreşedintele USR-PLUS Dacian Cioloş privind politica de cadre făcută pe plan local de PNL Iaşi, scrie agerpres.ro.

Citește și: Scenariu-bombă: Klaus Iohannis a început să caute urgent soluții pentru a-l da jos pe Ludovic Orban

Mihai Chirica, care candidează la încă un mandat la Primăria Iaşi din partea PNL, a reamintit faptul că a fost unul dintre puţinii care au avut curajul să îl critice public pe liderul PSD la acea vreme, Liviu Dragnea, fapt care a avut drept consecinţă excluderea sa din PSD.

"Nu vreau să îi reamintesc domnului Cioloş, pentru că ştie foarte bine, eu nu am plecat din PSD. Eu am explodat în PSD. Cred că am fost singurul kamikaze din ultimii 30 de ani care am arătat că acest partid este pe un drum greşit. Nu vreau să mă laud, cel puţin să nu o fac eu, cred că aşa am devenit şi erou naţional şi european în politica românească care părea complet compromisă. Aş vrea să văd câţi au reuşit să aibă vreo reacţie la acea vreme, atunci când România fierbea, fără nişte declaraţii sforăitoare de genul 'să fie bine ca să nu fie rău'. Câţi şi-au pus pielea la bătaie? Câţi au spus renunţ la funcţia de vicepreşedinte la nivel naţional, de preşedinte la nivel judeţean, de preşedinte al Organizaţiei Municipale, şi pe punctul de a renunţa aproape şi din funcţia de primar, pentru a arăta că lucrurile nu merg în direcţia cea bună?", a spus primarul Mihai Chirica.

Citește și: Se zguduie Ministerul de Interne! Un greu a fost ‘executat’! Fusese ‘decapitat’ și în mandatul lui Carmen Dan

Ca şi liderul PNL Iaşi, ministrul Costel Alexe, candidat la preşedinţia Consiliului Judeţean Iaşi, Mihai Chirica a acuzat Alianţa USR PLUS că are la nivel local o colaborare tacită cu PSD.

"Îmi pare rău de Cosette Chichirău (copreşedinte USR PLUS Iaşi şi candidat la Primăria Iaşi - n.r). A fost atrasă într-o capcană penibilă. (...) Între USR şi PSD la Iaşi este o alianţă nescrisă, nedeclarată, dar vizibilă. Între USR şi PNL la nivel naţional există de asemenea o alianţă, dar o alianţă pozitivă, a dreptei. La Bucureşti, PNL a renunţat la foarte multe prin numirea candidaţilor în favoarea USR PLUS. A făcut-o conştient că este nevoie să acumuleze toată energia dreptei în susţinerea lui Nicuşor Dan", a spus primarul Mihai Chirica.

Citește și: Raed Arafat, declarație de ultim moment cu privire la deschiderea restaurantelor: ‘Recomandările medicale vor fi modalitatea prin care se poate face asta’

El nu a exclus posibilitatea de guverna pe plan local cu USR PLUS, după 27 septembrie.

"După 27 septembrie va trebui să ne întâlnim, să ne punem la masă şi să ne gândim ce este mai bine pentru ieşeni. Şi atât. Şi voi alege soluţia optimă pentru ieşeni, nu pentru primar. Pentru că primarul e trecător, dar ieşenii sunt veşnici (...) Mă interesează foarte mult felul în care proiectele Iaşiului pot să le transform în realităţi la guvernul României chiar într-o alianţă pe care guvernul o va face cu USR. Eu nu am probleme, fricţiuni personale cu nimeni din USR. Am probleme personale cu cei din PSD, pentru că dând deoparte electoratul PSD care mă simpatizează şi în momentul de faţă, toţi cei care au fost iubitorii lui Dragnea acum au devenit detractorii lui Dragnea şi încep să îl scuipe şi spun că Ciolacu este lumina de la răsărit şi că este singura scăpare. De fapt toţi cei care erau în aceeaşi barcă şi la propriu şi la figurat şi încep să întoarcă armele din nou", a mai spus primarul Chirica.

Citește și: Ministrul Finanțelor Publice, Florin Cîțu, lansează o provocare pentru președintele Partidului Social Democrat, Marcel Ciolacu .