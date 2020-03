Mihai Chirica, prima declarație dupa ce a intrat in PNL: 'Nu putem alerga ca niște lupi singuratici intr-o jungla'

Primarul Iașului, Mihai Chirica, ales din partea PSD, devenit independent, a declarat, sâmbătă, pentru MEDIAFAX, că decizia de a candida din partea PNL a fost una firească, „venită pe un traseu de mai multă vreme”, deoarece „nu putem alerga ca niște lupi singuratici într-o junglă”.

„Discutăm de aproape 3 ani de zile, de când ne căutăm o matcă în care să putem să ne continuăm proiectele pentru Iași și pentru regiunea de Nord-Est. Am trecut și prin Asociația Moldova se dezvoltă pe care am finalizat-o. Dorința noastră a fost de fiecare dată să repunem Iașul și Moldova pe harta proiectelor prioritare ale guvernărilor prezente și viitoare”, a declarat, pentru MEDIAFAX, primarul Iașului, Mihai Chirica, referitor la decizia sa de a candida din partea PNL.

Acesta este de părere că decizia „a venit într-un context favorabil și pentru România”, care se află „la o răscruce de drumuri”.

„Nu putem face democrație fără partide politice, nu putem alerga ca niște lupi singuratici într-o junglă așa cum este viața politică de astăzi. De aceea va trebui să facem o echipă puternică. Nu tind să primesc funcții politice, nu le caut și, sigur că da, nu am nevoie decât de sprijinul acestor formațiuni politice prin care am trecut, așa cum am spus de fiecare dată, pentru proiectele ieșenilor și cele ale regiunii”, spune Chirica,

Despre echipa PNL Iași, Chirica spune că este una „frumoasă (...) chiar dacă au mai fost și dispute”.

„Persoanele care nu au înțeles ce ne dorim de la acest oraș probabil că vor înțelege pe parcurs și cred că putem să mergem mai departe”, a mai spus Mihai Chirica.

Biroul Politic Județean al PNL Iași a votat, sâmbătă, candidatura lui Mihai Chirica la Primăria Iașului. Fostul social-democrat a fost susținut de 28 de membri, trei s-au abținut și doi au votat „împotrivă”. Pentru președinția CJ Iași este susținut ministrul Mediului, Costel Alexe.

După această decizie, președintele PNL Iași, Marius Bodea, a demisionat din partid, după 22 de ani.