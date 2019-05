Mihai Chirica si-a reafirmat sprijinul fata de Politehnica Iasi si antrenorul Flavius Stoican

Mihai Chriica google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Astazi, in cadrul unei intalniri organizate la sediul Primariei Municipiului Iasi, primarul Mihai Chirica, presedintele executiv al CSM Politehnica Iasi, Adrian Ambrosie, si antrenorul Flavius Stoican au trecut in revista situatia de la echipa de fotbal. Edilul-sef si oficialii clubului au discutat despre evolutia echipei in play-out, primarul felicitand conducerea clubului si jucatorii pentru rezultatele bune din ultimele doua etape. Copiii de la Politehnica Iasi, campioni la "Cupa Memoriei 1986", la Chisinau In opinia primarului Mihai Chirica, desi clubul a trecut in acest an prin cateva momente destul de dificile, conducerea Politehnicii Iasi a dovedit ca poate face performanta. Prin urmar ...