Mihai Chirica: Zece intrebari la care cu totii trebuie sa aflam raspunsurile

Primarul Iasului, Mihai Chirica, a postat in urma cu putin timp pe pagina personala de un mesaj in care laseaza zece intrebari la care iesenii sunt invitati sa reflecteze. "Zece intrebari la care cu totii trebuie sa aflam raspunsurile Aria calomniei se joaca la Iasi Ziua de 26 mai a fost un dezastru istoric pentru PSD si PNL in Municipiul Iasi. Alegerile europarlamentare, cand PNL a luat doar 18%, iar PSD un ridicol 14% in orasul nostru, i-a facut pe cei mai nepriceputi si mai antipatizati lideri ai celor doua partide sa caute solutii disperate ca sa se salveze de la disparitia de pe scena politica. Aceste rezultate arata clar ca PNL si presedintele Klaus Iohannis vor pierde orice alegeri ...