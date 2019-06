Mihai Constantinescu este in stare critica! Are nevoie urgent de sange

Mihai Constantinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu este tot mai grava. Artistul are mare nevoie de sange. Colegii sai, artistii s-au unit, iar marti vor merge la Spitalul Floreasca pentru a dona sange si pentru a-l tine in viata pe marele artist, anunta Romania TV. Rugaciuni pentru un miracol in cazul indragitului artist Mihai Constantinescu. Prietenii ii transmit continuu mesaje sotiei care nu se dezlipeste de patul artistului. Mihai Constantinescu a fost reconectat la aparate, dupa noi probleme respiratorii, potrivit Romania TV. Timp de 5 zile, artistul fusese lasat de medici sa respire singur. Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a fost dus la Spitalul Floreasca din Capitala pe 13 mai, in ur ...