Mihai Constantinescu este in stop cardio respirator, la spital! Starea lui de sanatate este GRAVA

Mihai Constantinescu google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vesti nu tocmai bune pentru fanii indragitului cantaret Mihai Constantinescu. Medicii de la Spitalul Floreasca au declarat ca acesta a suferit un al doilea stop cardio-respirator. In aceste momente, cantaretul se afla in coma fiind asistat de aparate. Se afla la terapie intensiva. Mihai Constantinescu este internat la Terapie Intensiva, la spitalul Floreasca, dupa ce a suferit un stop cardio-respirator. Sotia, in varsta de 47 de ani, a fost cea care a chemat luni seara ambulanta, dupa ce l-a gasit inconstient in casa. Mihai Constantinescu, primele declaratii de pe patul de spital! Cum se simte Simona Secrier face un apel catre oamenii care il apreciaza pe artist sa se roage pentru san ...