Mihai Constantinescu, in coma. Cand se declara moartea

Mihai Constantinescu se afla in continuare in stare critica la Spitalul Floreasca din Bucuresti. Medicul iesean Tudor Ciuhodaru vorbeste despre momentul in care se declara moartea cerebrala si implicit moartea din punct de vedere juridic. "Trebuie stabilit faptul ca moartea cerebrala reprezinta, din punct de vedere juridic, momentul mortii persoanei. Declararea mortii cerebrale se face pe baza unor proceduri foarte clare. Diagnosticul trebuie sa indeplineasca cel putin patru criterii cum ar fi absenta reflexelor cerebrale, absenta ventilatiei spontane, confirmata de testul de apnee si angiografia vaselor carotidiene... in asa fel incat sa fie foarte clare acetse masuratori. ...