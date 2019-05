Mihai Constantinescu, in continuare in stare grava la Spitalul Floreasca. Medicii sunt rezervati

Mihai Constantinescu 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Vin vesti de la Spitalul Floreasca din Capitala, unde, de 48 de ore, cantaretul Mihai Constantinescu este internat la Terapie Intensiva. Medicii au reusit sa-i stabilize functiile inimii, dar prognosticul ramane in continuare rezervat. Luni, inima artistului s-a oprit de doua ori in cateva ore. A fost resuscitat si a supravietuit apoi mai multor episoade de stop cardiac. Vezi si: Care este diferenta dintre infarct si stop cardiac. Multi le confunda Starea de sanatate a lui Mihai Constantinescu s-ar fi deteriorat inca de anul trecut, dupa ce artistul a trecut printr-o operatie de extirpare a unui rinichi, spun surse medicale. In ultimii zece ani, interpretul in varsta de 73 de ani ...