Mihai Constantinescu, in stare grava. Ce se intampla cu artistul

Cantaretul Mihai Constantinescu se afla, de luni seara, internat la Spitalul Floreasca, in stare grava.

El este in coma si a suferit un al doilea stop cardio-respirator. Cantaretul se afla in sectia de Terapie Intensiva, asistat de aparate, scrie News. Mihai Constantinescu a fost gasit inconstient, in casa, luni seara. Sotia lui a chemat ambulanta.

Din primele informatii, artistul ar fi fost in stop cardio-respirator aproximativ 10 minute. Medicii au reusit sa il resusciteze dupa alte 20 de minute. In cursul noptii, starea artistului s-a agravat si a suferit un al doilea stop cardio-respirator si hemoragie cerebrala.

Mihai Constantinescu, in varsta de 73 de ani, a avut probleme de sanatate si in urma cu doua luni, motiv pentru care si-a anulat mai multe concerte. Artistul a suferit doua interventii la inima in ultimii ani. Cu 12 ani in urma i-au fost montate valve biologice, iar in 2017 a fost din nou operat.

