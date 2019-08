Mihai-Cristian Marculescu, seful DGPI, ar fi fost demis de ministrul interimar de interne

Politia Romana google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Potrivit unor surselor din MAI este posibil ca Mihai-Cristian Marculescu sa fie mutat in cadrul Jandarmeriei, unde ar urma sa ocupe o functie de conducere, iar noul sef al DGPI va fi colonelul Razvan Magura, care vine la Directia de Operatiuni Speciale (DOS). Mihai-Cristian Marculescu conducea din iulie 2017 Directia Generala de Protectie Interna, structura din cadrul MAI cu atributii in domeniul securitatii nationale. DGPI provine din fostul Departament de Informatii si Protectie Interna (DIPI), un serviciu al MAI, reorganizat in urma cu trei ani. Este urmasa fostei „Doi si-un sfert” (numita asa dupa numele fostei unitati de informatii a Internelor, U.M. 0215), serviciul secret al Mini ...