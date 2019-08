Mihai Fifor a explicat , de ce Cumpanasu are paza si Touareg de la Jandarmerie:”S-a facut verificare, este pe lege…”

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul Mihai Fifor a declarat, vineri, ca Alexandru Cumpanasu beneficiaza de protectie de la Ministerul de Interne dupa ce a solicitat oficial acest lucru si a facut dovada ca indeplineste conditiile pentru acest lucru, conform legii. Intrebat de ce Alexandru Cumpanasu are paza de la Ministerul de Interne, Fifor a precizat ca este vorba de o procedura legala. „Domnul Cumpanasu a solicitat oficial acest lucru Ministerului de Interne, s-a facut analiza in cadrul MAI. Orice persoana care solicita acest lucru si are toate documentele primeste acest sprijin. (…) Orice persoana din aceasta tara care indeplineste conditiile conform legii capata protectie in acest sens. Orice persoana din Romania care face dovada ca este ...