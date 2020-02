Mihai Fifor acuza jocuri murdare in batalia interna din PSD: Este o tentativa GROSOLANA!

Senatorul Mihai Fifor, candidat la șefia PSD Arad, acuză o tentativă ”grosolană” de fraudare a statutului partidului, din partea oponenților săi politici.

Citește și: Liviu Pleșoianu își anunță DEMISIA din PSD: Eu NU merg mai departe cu academicienii serviciilor

”Buna dimineata, oameni buni!

In ciuda tuturor presiunilor inimaginabile la care sunt supusi colegii nostri cu drept de vot, in ciuda tentativelor disperate de incalcare grosolana a statutului partidului, vineri, pe 7 februarie, la Conferinta, dam o noua sansa organizatiei noastre si facem schimbarea. Cu maturitate, intelepciune, onestitate, curaj si incredere in sansa pe care o avem de a redeveni credibili in fata aradenilor.

Facem o schimbare imperios necesara pentru reconstruirea PSD Arad, pe principii, valori si norme corecte, moderne, europene.