Mihai Fifor: ''Am decis sa intru in cursa pentru prezidentiale''

Mihai Fifor a anuntat ca doreste sa candideze la alegerile prezidentiale, conform unor surse. Mihai Fifor, reactie dura in cazul fetitei din Mehedinti: Asta se intampla cand o societate ajunge sa isi rezolve toate problemele doar cu procurorii Mihai Fifor, despre eventualele fraude la alegerile europarlamentare: Dorim sa infiintam o comisie parlamentara de ancheta "Am decis sa intru in cursa pentru prezidentiale. Acest lucru va fi anuntat de catre purtatorul de cuvant al PSD in sedinta CEx PSD, de vineri", a declarat Mihai Fifor. Amintim ca premierul Viorica Dancila a anuntat sambata, la Neptun, ca de saptamana viitoare vor incepe sondajele in PSD, privind candidatul social-democratilor la pr ...