Mihai Fifor anunța ca PSD va da viitorul președinte al Romaniei: 'Nu intram in genunchi, intram in picioare, intram puternici, intram cu solutii'

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Bistriţa, că urmează o bătălie electorală, alegerile prezidenţiale, în care social-democraţii nu intră în genunchi. ”Intrăm în picioare, intrăm puternici, intrăm cu soluţii şi vom câştiga”, le-a spus Fifor participanţilor la Conferinţa Judeţeană de Alegeri a PSD Bistriţa-Năsăud.

Mihai Fifor a vorbit, vineri, la Bistriţa, despre faptul că PSD a primit un cartonaş gablen la alegerile din 26 mai, informează news.ro.

”Poate, noi, de la nivel central, nu am ştiut să facem o campanie potrivită, poate nu am ştiut cum să ne adresăm cum trebuie electoratului nostru. Poate am fost pierduţi prea mult într-un alt tip de comunicare şi am vorbit mai puţin despre ce facem bun pentru comunităţi, poate toate aceste adunate au dus la rezultatul din 26 mai. Un duş rece, un cartonaş galben, dacă vreţi, arătat echipei Partidului Social Democrat”, a spus Fifor.

”Nu înţelegeam de unde a venit valul. Acum ştim de unde a venit valul, doar trebuie să ştim cum să îl contracarăm şi pentru asta trebuie să redevenim ceea ce suntem noi social-democraţii, adică partidul acela de oameni proveniţi dintre oameni”, a mai spus Fifor.

El a vorbit apoi despre următoarele alegeri.

”Urmează o bătălie, prezidenţialele, în care vă spun că nu intrăm în genunchi, intrăm în picioare, intrăm puternici, intrăm cu soluţii şi vom câştiga. Puţină lume crede asta, dar vom câştiga şi nu pentru că avem o reţetă miraculoasă despre cum se face politică în România şi pentru că noi avem soluţii şi le punem în practică la guvernare. (...) Şi vom da bătălia pentru locale şi o vom câştiga şi pe aceea, pentru că eu vă cunosc pe dumneavoastră, domnilor primari, şi ştiu cum vă mobilizaţi atunci când vă bateţi pentru comunitatea dumneavoastră. Ne vom bate şi pentru parlamentare şi vom câştiga şi nu am niciun dubiu că, dacă vom reuşi să rămânem împreună, şi nu văd de ce nu am face-o, dacă vom reuşi să fim solidari, uniţi vom fi şi puternici şi atunci vom câştiga ceea ce noi ne-am propus”, a mai spus Mihai Fifor.

