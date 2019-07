Mihai Fifor anunța noi masuri dure: “Toleranța mea este zero. Nimeni nu va fi iertat”

Ministrul interimar al afacerilor interne Mihai Fifor a declarat, miercuri, la sediul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), că va lua măsuri dure, în urma crimelor de la Caracal, și a dat asigurări că toți aceia care sunt vinovați vor plăti. „Încă de la prima oră a dimineții m-am întâlnit cu colegii din structurile de comandă din The post Mihai Fifor anunță noi măsuri dure: “Toleranța mea este zero. Nimeni nu va fi iertat” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.