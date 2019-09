Mihai Fifor, atac DUR la Klaus Iohannis: Stati in concediu, domnule Presedinte! E cel mai bine pentru Romania

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul de Interne, Mihai Fifor, iese la atac dupa ce Klaus Iohannis a respins ieri propunerile pentru ministrii interimari la Energie, Mediu si Relatia cu Parlamentul, forumlate de Viorica Dancila ca urmare a iesirii ALDE de la guvernare. Viorica Dancila convoaca o sedinta cruciala la PSD dupa ce Klaus Iohannis a blocat Guvernul. Viorica Dancila convoaca o sedinta IMPORTANTA la PSD dupa ce Klaus Iohannis a blocat Guvernul „Romania merge mai bine cand "cadindatul" Iohannis este in concediu! In rarele momente in care vine la Cotroceni face numai lucruri rele: blocheaza legi, blocheaza guvernul, ataca orbeste pe toata lumea, arunca petarde in spatiul public pentru a produce panica in ...