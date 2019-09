Mihai Fifor, despre declaratiile lui Ludovic Orban despre IT-isti: Asta vor sa faca PNL-istii daca trece motiunea

Mihai Fifor 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Fifor a facut o serie de precizari in contextul scutirii de impozit pentru IT-isti, aratand declaratiile facute de liberalul Ludovic Orban in legatura cu acestia. „In 2016, PSD nu a fost votat de IT-isti. In orice caz, nu de foarte multi dintre ei. Deci cand am decis extinderea scutirii de impozit pentru aceasta categorie nu am facut-o pentru voturi. Am facut-o pentru binele Romaniei. Astazi, IT-ul a ajuns la 5,1 miliarde euro, dublu fata de 2013, cu peste 100.000 de angajati si cu o crestere de circa 8% la pe an. Mihai Fifor, despre "guvernul" Opozitiei: LOL e mult mai potrivit! La fel am facut in constructii. Am majorat salariul minim la 500 de euro in mana si am dat scutiri de ...