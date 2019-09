Mihai Fifor, despre "guvernul" Opozitiei: LOL e mult mai potrivit!

Mihai Fifor 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Senatorul Mihai Fifor, secretar general al PSD, comenteaza sarcastic o lista a unui posibil guvern al Opozitiei, aparuta in presa. Viitorul prim-ministru al urma sa fie Ludovic Orban, iar pe lista ministrilor se afla Mihai Tudose, la Externe, si Andrei Caramitru, la Finante. Fifor concluzioneaza ca, in locul initialelor L.O. (Ludovic Orban), ar fi mai potrivit LOL (laughing out loud, ras in hohote, n.r.). "Circula „pe surse” o asa-zisa ciorna a guvernului propus de opozitie. Spun „asa-zisa”, pentru ca niciun om lucid nu ar propune un guvern cu tumultuosul Mihai Tudose la Externe si "degraba varsatoriul de sange nevinovat" Caramitru Jr. la Finante... Mihai Fifor, at ...