Mihai Fifor, despre Liviu Dragnea: Era pregatit sa isi anunte candidatura la prezidentiale

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Marturii soc facute de secretarul general al PSD, la TVR 1, despre relatia dintre Viorica Dancila si Liviu Dragnea. Mihai Fifor a afirmat ca premierul a fost tinut departe de rezultatele sondajelor din campania electorala pentru europarlamentare. Fifor a afirmat ca Liviu Dragnea crease in jurul lui un fel de bula, care nu o includea si pe Dancila. Secretarul general al PSD crede ca Liviu Dragnea era pregatit sa-si anunte candidatura. ”Era evident ca ceva nu e in regula. Nu cred ca era vorba doar de scorul alegerilor. Cred ca intuia ce urma sa se intample a doua zi” a explicat Mihai Fifor modul in care a actionat Liviu Dragnea in seara alegerilor europarlamentare. Secretarul general al PSD a adaugat ca Livi ...