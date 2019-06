Mihai Fifor, despre motiunea de cenzura: Opozitia nu are nicio sansa 

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Presedintele Consiliului National al PSD Mihai Fifor a declarat ca au loc negocieri inainte de motiunea de cenzura impotriva Guvernului, programata pentru maine. „Am vazut ca a iesit in spatiul public faptul ca doamna prim-ministru ar fi amenintat cu excluderea din partid. Daca la nivelul partidului exista o decizie unanima de urmat, este absolut firesc sa ramane pe linia partidului", a spus Mihai Fifor. Fifor, despre motiunea de cenzura: PSD nu va lasa tara pe mana acestor impostori! Acesta a dat asigurari ca nu se pune problema ca motiunea sa treaca. „Va spun ca avem multe analize facute: si la nivelul Camerei si la nivelul Senatului. Am auzit in interventia anterioara ca ar ...