Mihai Fifor, despre Presedintia Romaniei la Consiliul Uniunii Europene: ''A fost un mandat de succes''

Secretarul general al Partidului Social Democrat (PSD), Mihai Fifor, intr-o postare facuta pe site-ul de socializare, precizeaza ca astazi, 12 iulie 2019, are loc evenimentul dedicat incheierii mandatului Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. Acesta sustine ca performantele obtinute de tara noastra raman un reper in istoria europeana si in istoria recenta a tarii noastre. "Astazi, la Ateneul Roman, are loc evenimentul dedicat incheierii mandatului Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. A fost un mandat de succes, in care tara noastra si-a dovedit atasamentul ...