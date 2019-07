Vicepremierul Mihai Fifor, replica acidă pentru Dacian Cioloș care, printr-un mesaj pe Facebook, a atacat ideea unui referendum, lansată de premierul Viorica Dăncilă, spunând că nu e nevoie de convocarea unui referendum pentru înăsprirea pedepselor pentru crimă, viol și pedofilie, ci de întărirea legislației, de profesionalizarea instituțiilor…”. Mihai Fifor a lansat în urmă cu puțin The post Mihai Fifor: “Domnule Cioloș, degeaba ați fost premier” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.