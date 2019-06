Mihai Fifor, dupa discursul lui Klaus Iohannis: ''Votul prin corespondenta are anumite rigori. Este important ca toata lumea sa stie''

Mihai Fifor 4 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Fifor, presedintele Consiliului National si purtatorul de cuvant al PSD, a reactionat dupa discursul presedintelui Klaus Iohannis, precizand ca votul din Diaspora este un lucru pe care Partidul Social Democrat (PSD) il are in vedere si ca nimeni nu isi mai doreste ca in Diaspora sa existe cozi la vot, asa cum s-a intamplat la alegerile europarlamentare din 26 mai 2019. ''Ne dorim un vot corect, proceduri foarte bine puse la punct. Nimeni nu isi doreste sa isi vada compatriotii la cozi interminabile si sa nu poate sa isi exercite dreptul la vot'', a subliniat Mihai Fifor. Mihai Fifor, despre eventualele fraude la alegerile europarlamentare: Dorim sa infiintam o comisie parlamentara ...