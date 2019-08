Mihai Fifor, dupa sedinta Coalitiei: ''O discutie productiva''

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul de Interne, Mihai Fifor, sustine ca sedinta Coalitiei a decurs fara probleme. Premierul Viorica Dancila, a lispit de la discutiile cu omologul ei din cadrul ALDE, Calin Popescu Tariceanu. Ministrul interimar al Afacerilor Interne, despre protestatari: Multumesc ca au fost pasnici "Am avut astazi o noua sedinta a Coalitiei PSD-ALDE, o discutie productiva pe care o vom continua zilele urmatoare in aceeasi formula. Relatiile in interiorul aliantei sunt stabile si functionale. Ne-am asumat impreuna un program de guvernare si suntem si astazi la fel de hotarati sa il ducem la bun sfarsit. Contextul politic nu afecteaza aceasta asumare comuna si nu ne abate de la scopul nostru de a continu ...