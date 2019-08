Mihai Fifor: “Exista și varianta sa intram in opoziție”

Mihai Fifor, secretarul general al PSD, a anunțat după ședința CEX a PSD, că social-democrații au votat, în unanimitate, rămânerea la guvernare, după ce ALDE a decis să rupă coaliția. După ce unele voci din PSD au cerut intrarea de urgență a partidului în opoziție, Mihai Fifor a declarat că ar putea fi o opțiune, The post Mihai Fifor: “Există și varianta să intrăm în opoziție” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.