Mihai Fifor și-a anunțat candidatura la prezidențiale: “Trebuie sa ieșim din aceasta stare nebuna de conflict”

Fostul ministru al apărării naționale Mihai Fifor, purtătorul de cuvânt al PSD, și-a anunțat, luni, într-o postare pe contul său de Facebook, candidatura la alegerile prezidențiale din toamna acestui an. "Pentru că România are nevoie de consens, de construcție și de dialog. Trebuie să ieșim din această stare nebună de conflict, de dezbinare, de răfuială