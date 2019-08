Mihai Fifor, in cazul politistilor din Galati, insensibili in fata unei fete violate: Deja a inceput cercetarea agentilor. Cei care au gresit pleaca acasa

Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a declarat marți că, odată cu cercetarea prealabilă a poliţiştilor de la Galaţi care nu au ajutat o minoră plină de sânge şi în stare de şoc, este cercetat şi şeful secţiei, subliniind că, după anchetă, cei care au greşit „pleacă acasă”. „Deja a început cercetarea prealabilă a The post Mihai Fifor, în cazul poliţiştilor din Galaţi, insensibili în faţa unei fete violate: Deja a început cercetarea agenţilor. Cei care au greşit pleacă acasă appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.