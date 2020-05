Mihai Fifor intra la rupere in ultima zi de stare de urgența - acuzații la adresa PNL: 'Romania se va afla trei zile in vid legislativ'

Starea de alertă va fi instaurată cel mai probabil luni, susține senatorul PSD Mihai Fifor pe Facebook, care acuză PNL de „neglijență și nepăsare”. De asemenea, Mihai Fifor afirmă că parlamentarii PSD au reușit să elimine o serie de prevederi din proiectul privind starea de urgență, care ar fi pus în pericol democrația și drepturile fundamentale ale cetățenilor, punctând că varianta Guvernului prevedea abuzuri care ar fi pus în pericol democrația și drepturile fundamentale ale cetățenilor.

„Din cauza neglijentei si a nepasarii PNL, Romania se va afla 3 zile in vid legislativ privind Covid19. Trimiterea cu mare intarziere in Parlament a Proiectului de lege privind starea de alerta, tentativa de a masca abuzuri impotriva cetatenilor si achizitii netransparente pentru clientela de partid, au dus la situatia in care abia de luni Legea ar putea intra in vigoare.

Parlamentarii PSD, prin amendamente ferme facute in Senat si in Camera, au reușit să elimine o serie de prevederi din proiectul privind starea de urgență, care ar fi pus în pericol democrația și drepturile fundamentale ale cetățenilor.