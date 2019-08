Mihai Fifor, laudativ la adresa Vioricai Dancila: Este o mana de fier in manusi de catifea

google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Fifor a spus astazi ca social-democratii vor castiga alegerile prezidentiale, iar Romania va avea pentru prima data in istorie un presedinte femeie, „si nu orice femeie, ci o femeie puternica, determinata, iubitoare de oameni, un om care a lasat poate orice pentru a fi alaturi de oameni, un om care poate nu mai stie ce este familia, linistea". Mihai Fifor a mai afirmat despre Dancila ca are un profil care stie sa uneasca, care stie sa spuna o vorba buna, „este o mana de fier in manusi de catifea". Viorica Dancila, despre guvernare: O sa negociem astfel incat sa putem sa mergem mai departe „Aviz amatorilor: cine vrea sa isi incerce norocul cu doamna prim-ministru e invitat sa o faca. Va spun ca n ...