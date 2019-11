Mihai Fifor, mesaj inainte de votul de duminica: 'Sa respingem ce am vazut in ultimii 15 ani: aroganța, cinismul, fuga de raspundere și sfidarea legi'

Secretarul general al PSD Mihai Fifor a precizat că România, în ultimii 15 ani, a avut un președinte care a întors românii unii împotriva altora, care a fugit de răspundere și a sfidat legile și Constituția țării. În acest sens, Fifor i-a îndemnat pe români să își exercite dreptul democratic și să voteze cu inima.

Citește și: Ministerul Sănătății, verificări de amploare după tragedia de la Timișoara - Acțiunea se va desfășura până la sfârșitul anului

"Unirea face puterea! Noi românii am știut bine acest adevăr atunci când am avut împliniri în istorie. Din pacate, insa, de 15 ani ura și vrajba ne-au dezbinat, ne-au făcut să ne luptăm între noi, ne-au mutilat sufletele și viața. De 15 ani, cel care ar fi trebuit să ne unească sub tricolor – președintele țării – ne-a întors unii împotriva altora. Gânditi-vă, amintiti-vă!

Duminică, avem puterea votului, dragi români! De votul nostru depinde binele țării și bunăstarea fiecăruia.

Avem puterea sa alegem în fruntea țării UN OM căruia îi pasă, care se implică și care are suflet, care are respect și bună-cuviință, care muncește și este cu adevarat patriot. Să respingem ce am văzut în ultimii 15 ani! Să respingem aroganța, cinismul, fuga de răspundere, sfidarea legii și a Constituției. Pentru asta o votez pe Viorica Dăncilă președinte! O votez din toată inima ca să readucă unirea și armonia între noi românii, oricine am fi și oriunde ne-am afla!

Votați un om de caracter, un om bun, care va lupta pentru fiecare dintre voi, un președinte al tuturor românilor!", a scris Mihai Fifor pe Facebook.