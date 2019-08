Mihai Fifor a arătat miercuri seară, într-o postare pe Facebook, că a primit mesaje de la membrii ALDE care îi spuneau că nu înțeleg ce jocuri face Tăriceanu și a anunțat că ușa PSD este deschisă tuturor celor din ALDE care „nu sunt dispuși să accepte să fie sacrificați în numele intereselor ascunse”. “Și eu The post Mihai Fifor, mesaj pentru foștii parteneri din ALDE appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.