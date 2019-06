Mihai Fifor raspunde tuturor acuzatiilor legate de legea pensiilor: Vom avea bani

Mihai Fifor 1 google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Mihai Fifor, purtator de cuvant al PSD, anunta marti pe ca astazi se dezbate Legea pensiilor in comisii, iar maine va fi votul final. El sustine ca sunt bani pentru a sustine cresterile mari ale pensiilor din noua lege. „Am fost intrebat de unde avem vom avea bani sa sustinem cresterile mari ale pensiilor din noua lege. Raspunsul este simplu: avem mai multe venituri la buget. In 2 ani de guvernare PSD, veniturile bugetare suplimentare au fost mai mari decat in toate guvernele Boc, Ponta si Ciolos la un loc. Pana la finalul acestui an, PIB-ul va fi va fi mai mare cu 266 miliarde lei fata de cat era cand am venit la guvernare. Adica mai o crestere mai mare decat in toata perioada 2009-2016 (234 ml ...