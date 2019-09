Mihai Fifor, reactie dupa moartea soldatului roman in Afghanistan: Intelegem cat de greu se apara libertatea

Mihai Fifor google_ad_client="ca-pub-1598486722538679";google_ad_slot="5379080472";google_ad_width=580;google_ad_height=90; Criteo.DisplayAd({"zoneid":923637,"async":false}); Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, a scris un mesaj pe pagina sa de dupa ce inca un soldat roman si-a pierdut viata intr-un atentat terorist la Kabul. "Inca o veste tragica din Afganistan, unde razboiul impotriva terorismului a cerut din nou sacrificiu de sange romanesc. Un militar al Armatei Romaniei a cazut astazi la datorie, intr-un atac violent si absurd, la Kabul. Intelegem, iata, inca o data, cat de greu se apara si se pastreaza libertatea oriunde in lume. Un soldat roman a murit in atentatul de la Kabul Militarul nostru a murit eroic, in numele Romaniei, o tara care si-a asumat cu responsabilitate si determinare contributia la acest efort vital pentru intreaga lume. Transmit cele m ...