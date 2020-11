Mihai Fifor: Rectificarea bugetara este un veritabil tablou al dezastrului economic produs de PNL

Senatorul Mihai Fifor , fost ministru al Apărării, acuză Guvernul de incompetență în urma rectificării bugetare.

„Eșec catastrofal pe linie! Nimic nu s-a îndeplinit din angajamentele și promisiunile economice ale guvernului PNL. România culege ”roadele” incompetenței și aroganței prostești ale tandemului Iohannis - Orban.

„Criza economică profundă în care Dreapta Unită – PNL – USR - a adus România este descrisă elocvent în opinia Consiliului Fiscal despre a treia rectificare. Căderea economică în 2020 va fi mai mare decât cea prognozată oficial – 5-6%, nu 4,2%! 100 de miliarde de lei va fi deficitul bugetar, respectiv 9,8% din PIB și NU 9,1% din PIB, așa cum spune Guvernul. 100 de miliarde de euro va fi datoria guvernamentală la finalul anului! Adică 47% din PIB cu 12,3 puncte procentuale mai mult decât nivelul de 34,7% din PIB la cât o coborâse guvernarea PSD... efectiv PNL a guvernat doar pe datorie! Împrumuturile din perioada nov 2019-dec 2020 sunt cât în primii 21 de ani de la revoluția din decembrie 89.

Cheltuielile cu dobânzile de la bugetul de stat vor fi mai mari cu 1,9 miliarde lei in anul 2020 față de anul 2019, iar în următorii ani vor fi mai mari cu peste 4 miliarde lei anual. Romania are de departe cel mai mic pachet din UE în privința stimulării economiei și combaterii efectelor Covid din UE, de 5-6 ori mai mic decât in Ungaria, Polonia, Cehia si Bulgaria.

Consiliul Fiscal arată că Pachetul de ajutor pentru economie și sectorul de sănătate a fost de 1,5-2% din PIB din care 0,4 puncte procentuale din PIB au venit din fonduri europene.

Iar după alegeri, urmează programul de austeritate. Situația fiscal-bugetară a României va fi reevaluata în martie 2020 și atunci Guvernul va veni cu un program de corecție macroeconomică, ceea ce va însemna majorări de taxe, concedieri masive, reduceri se venituri ale populației“, declară senatorul PSD Arad Mihai Fifor.

