Mihai Fifor: „Relațiile in interiorul alianței sunt stabile și funcționale”

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, anunță, pe pagina sa Facebook, după ședința coaliției PSD-ALDE, că „relațiile în interiorul alianței sunt stabile și funcționale”. Am avut astăzi o nouă ședință a Coaliției PSD-ALDE, o discuție productivă pe care o vom continua zilele următoare în aceeași formulă. Relațiile în interiorul alianței sunt stabile și funcționale. Ne-am The post Mihai Fifor: „Relațiile în interiorul alianței sunt stabile și funcționale” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.