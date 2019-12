Mihai Fifor spune ca va merge la DIICOT, daca va fi chemat: Numele sa apare in dosarul privind aprobarea ilegala a deținerii de arme din Caraș-Severin

Numele fostului ministru Mihai Fifor apare în dosarul de la Caraș-Severin privind aprobarea ilegală a deținerii de arme. Unul dintre suspecții din dosar a menționat numele lui Fifor și al lui Ion Mocioalcă pentru a intimida conducerea IPJ astfel încât să nu fie tras la răspundere pentru fapte.

Fostul lider al PSD a oferit o primă reacție, joi după-amiaza, și a precizat că nu are nicio implicare, iar dacă va fi chemat la audieri, la DIICOT, se va prezenta.

Nu știu despre ce este vorba. Cineva a menționat numele meu. Instituțiile statului vor face lumină și în acest caz. Nu am nicio legătură cu această speță. Nu am fost sunat de la DIICOT, nu văd de ce aș fi audiat. Am citit în presă, nu știu despre ce este vorba. Dacă voi fi chemat, mă voi prezenta. Sunt un fost ministru de Interne, am respectat întotdeauna lege, voi răspunde unei astfel de solicitări.”, a spus Mihai Fifor, la Antena 3.

Concret, unul dintre suspecții din dosarul de la Caraș-Severin privind deținerea fără drept a armelor s-ar fi folosit de numele fostului ministru Mihai Fifor. Acesta ar fi folosit numele lui Fifor pentru a intimida conducerea IPJ Caraș-Severin, astfel încât să nu fie tras la răspundere penală cu privire la deținerea fără drept a armelor, potrivit referatului procurorilor.

În același context a fost menționat și numele lui Ion Mocioalcă, fost lider PSD din teritoriu.

De menționat este faptul că nici Mihai Fifor, nici Ion Mocioalcă, nu sunt vizați de fapte penale.

Prefectul județului Caraş-Severin, Matei Lupu, a fost plasat sub control judiciar după perchezițiile de miercuri legate de autorități care interveneau în favoarea unor persoane care voiau să obţină arme, dar nu participau la cursuri. Prefectul a demisionat din funcție.

În urma perchezițiilor, cinci suspecți au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore.

Surse din anchetă spun că persoana cercetată sub control judiciar este prefectul județului Caraş-Severin, Matei Lupu. Aceleași surse spun că printre cei 5 reținut este și șeful Serviciului Arme şi Muniţii din IPJ Caraş-Severin.

