Mihai Fifor va fi numit interimar la Ministerul Afacerilor Interne

Mihai Fifor, vicepremier pentru parteneriate strategice, va fi numit ministru interimar la Ministerul Afacerilor Interne (MAI), au precizat surse din cadrul instituţiei, citate de Mediafax. Numirea vine după ce Nicolae Moga şi-a dat demisia în cursul zilei de marţi. Vicepremierul pentru parteneriate strategice, Mihai Fifor, va fi numit ministru interimar la Ministerul Afacerilor Interne.