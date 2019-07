Mihai Fifor: Voi iniția un proces radical de lupta impotriva criminalitații și de reformare a sistemului

Ministrul interimar al afacerilor interne, Mihai Fifor, a anunțat marți că are mandat din partea premierului să inițieze „un proces radical de luptă împotriva criminalității și de reformare a sistemului.” „Am preluat interimatul conducerii Ministerului Afacerilor Interne, ca urmare a solicitării Prim-ministrului Viorica Dăncilă. Vă asigur că vom continua toate cercetările necesare în cazul din The post Mihai Fifor: Voi iniția un proces radical de luptă împotriva criminalității și de reformare a sistemului appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro.