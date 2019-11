Mihai Fifor vorbește de AUSTERITATE in ziua votului: 'Am votat impotriva oricarui proiect care ar putea sa puna in pericol siguranța cetațenilor'

Secretarul general al PSD, Mihai Fifor, a declarat că a votat ”cu gândul la o țară prosperă, demnă și respectată oriunde în lume” și împotriva ”ideii de austeritate. El a fost însoțit de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea.

Citește și: USR: Barna a câștigat cu 47,6% în Noua Zeelandă (numărătoare paralelă)

”Am votat pentru o țară în care fiecare să se regăsească și în care fiecare român să simtă că are un viitor. Am votat cu gândul la copiii mei, am votat cu gândul la o țară prosperă, demnă și respectată oriunde în lume. Am votat împotriva ideii de austeritate, împotriva oricui proiect care ar putea să pună în pericol siguranța cetățenilor, care ar putea să pericliteze viața bătrânilor noștri, a copiilor noștri, a părinților noștri, pentru că pentru noi e important să știm că putem avea o țară în care fiecare român să trăiască și să aibă un viitor”, a declarat secretarul general al PSD, MIhai Fifor, după ce a votat.

El a venit însoțit de fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea.