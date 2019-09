Mihai Fifor vrea schimbari RADICALE la poliție: șefii structurilor sa aiba un mandat limitat

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, anunță joi că s-a întâlnire cu sindicaliștii din Poliție, principalul subiect discutat fiind propunerea de limitare a mandatului șefilor acestei structuri, anunță MEDIAFAX.

"Astăzi, la sediul MAI, m-am întâlnit cu liderii organizațiilor sindicale reprezentative ale polițiștilor pentru a discuta despre modificările pe care intenționăm să le aducem Statutului Polițistului. De când am preluat conducerea Ministerului Afacerilor Interne, într-un context extrem de dificil, când credibilitatea polițiștilor era mult afectată, am anunțat că reformarea acestei instituții este prioritatea mea și a Guvernului. Am discutat astăzi în principal despre propunerea ca șefii din Poliție să aibă un mandat limitat. Rămân deschis la continuarea dialogului cu reprezentanții sindicatelor și încurajez și cetățenii să consulte proiectul nostru, care se află deja pe site-ul MAI, și să ne trimită propuneri. Consider că este în interesul nostru al tuturor să avem o Lege clară care să permită eficientizarea activității polițiștilor, de la cel din stradă până la cel care ia deciziile, iar o astfel de Lege se poate face discutând toate propunerile și alegând cele mai bune soluții pe termen lung", a scris Mihai Fifor, pe Facebook.

Pe 23 august, Mihai Fifor anunţa că va fi prezentată în Guvern o ordonanţă de urgenţă prin care se doreşte, printre altele, ca funcţiile de conducere din MAI să fie ocupate pe perioadă determinată.