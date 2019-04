Mihai Goțiu, despre o fuziune PNL-USR: Fumigena anului

Senatorul USR Mihai Goțiu a catalogat, joi, pe pagina sa de Facebook, ca fiind o „fumigenă” și o „glumă macabră” ca PNL și USR să fuzioneze sub conducerea lui Rareș Bogdan.

„FUZIUNEA USR - PNL, cu Rareș Bogdan la conducere, fumigena anului. Nu e greu de înțeles de ce o persoană care vizitează în mod constant studiourile de la Antena 3 și RTV, fiind prezentat ca analist politic (în condițiile în care chiar el refuză o asemenea etichetare), lansează scenarii fanteziste despre o fuziune între PNL și USR, sub conducerea lui Rareș Bogdan. Când am fost sunat de un jurnalist ca să comentez scenariul acesta, prima reacție a fost să pufnesc în râs. Apoi, după o scurtă declarație, am căutat să văd și cine e autorul de la care a pornit fumigena și m-am mai distrat o tură”, a scris senatorul USR pe Facebook.

„În timpul luptei în Opoziție, din ultimii doi ani, am cunoscut mulți liberali cu care am colaborat principial și eficient în diferite proiecte și cazuri. Și, probabil, vor mai fi și alte colaborări. Dar ideea fuziunii dintre PNL și USR e, pur și simplu, o fumigenă. Iar o ”unire” sub conducerea unui susținător interesat al dinamitei și cianurii la Roșia Montană reprezintă, cel puțin pentru mine, o glumă macabră”, a mai scris Goțiu.

