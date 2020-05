Mihai Gotiu cere dublarea finantarii pentru competitia de proiecte de cercetare exploratorie

Senatorul USR Mihai Goţiu cere Guvernului dublarea sumei de 90 de milioane de lei anunţată pentru finanţarea competiţiei de proiecte de cercetare exploratorie - PCE, susţinând că actuala alocare este "jignitoare" şi "demotivantă" pentru cercetătorii de top din România potrivit Agerpres.

Conform unui comunicat transmis marţi de USR, Mihai Goţiu, membru în Comisia pentru învăţământ şi cercetare, a atras atenţia într-o interpelare depusă la Senat că suma pentru finanţarea PCE este cu mult mai mică faţă de cea de 170 de milioane de lei alocată în 2016, ultima dată când a fost organizată o competiţie similară. Senatorul USR a solicitat ca suma să fie cel puţin dublată, iar competiţiile PCE să se organizeze anual."Dacă reluarea competiţiei PCE 2020 (blocată de Guvernele PSD), metodologia şi prezenţa evaluatorilor internaţionali reprezintă paşi înainte, problema esenţială este bugetul derizoriu alocat: 90 milioane de lei (18,6 milioane euro) pentru o perioadă de 3 ani, adică aproximativ 30 de milioane de lei (6,2 milioane euro) pe an. Aşadar, finanţarea alocată de Guvern întregii cercetări fundamentale din România, pentru toate domeniile ştiinţifice, incluzând medicina, biologia, ecologia, matematica, fizica, chimia, ştiinţele inginereşti, ştiinţele umaniste etc. este de 6,2 milioane de euro pe an! Această sumă este complet insuficientă pentru a susţine insulele de excelenţă conduse de cercetători performanţi, care s-au încăpăţânat să rămână încă în România! Spre comparaţie, un singur proiect finanţat de European Research Council, pentru un singur grup de cercetare, ajunge şi la 2,5 milioane de euro", arată Mihai Goţiu.Senatorul adaugă că în SUA finanţarea federală pentru cercetare fundamentală în anul 2018 a fost în jurul sumei de 36,2 miliarde de dolari. În acelaşi an, în Germania, numai o agenţie de finanţare (DFG - Deutsche Forschungsgemeinschaft) a finanţat proiecte de cercetare fundamentală cu un buget total de aproximativ 3,4 miliarde de euro."Criza generată de pandemia COVID-19 în întreaga lume a demonstrat tuturor guvernelor cât de importantă este cercetarea fundamentală pentru omenire - întreaga structură socio-economică poate ajunge, la un moment dat, să depindă în mod critic de descoperirile realizate prin cercetare fundamentală. (...) O ţară care nu susţine cercetarea de excelenţă e o ţară care şchioapătă prin istorie. O ţară care va avea nevoie mereu de un scaun cu rotile împins de alţii pentru a avansa. Sumele în discuţie nu reprezintă un efort major pentru bugetul naţional, dar sunt o investiţie absolut necesară pentru un viitor sănătos al României, din toate punctele de vedere", a concluzionat senatorul USR.Potrivit USR, săptămâna trecută, a fost făcut public Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării nr. 4245/13.05.2020, prin care s-a deschis competiţia de granturi de tip PCE (proiecte de cercetare exploratorie). Proiectele finanţate prin competiţia PCE2020 sunt preconizate să înceapă la data de 4 ianuarie 2021 şi vor dura între 24 şi 36 de luni. Efortul bugetar de 18,6 milioane euro se distribuie pe 3 ani, cu o medie de 6,2 milioane de euro pe an."Proiectele PCE reprezintă instrumentul principal de susţinere a grupurilor de cercetare din România şi finanţează cercetarea cea mai avansată, în toate domeniile ştiinţei din ţara noastră", se explică în comunicat.